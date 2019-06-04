ФАС проводит проверки обоснованности тарифов на вывоз мусора в десятках регионов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверки по жалобам на тарифы на вывоз мусора в десятках регионов. Об этом сообщил на совещании при генпрокуроре РФ по вопросам соблюдения законодательства об обращении твердых бытовых отходов заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский.

"Жалобы на тарифы по обращению твердых коммунальных отходов во второй половине прошлого года - начале этого года явились лидерами по числу обращений к нам", - заметил он. В связи с этим проверки ФАС проходят практически по большинству регионов европейской части России.

В ходе проверок ФАС выявила ряд проблем, в том числе приводящих к завышению тарифов. "Одна связана с территориальными схемами и обусловлена разными величинами - они ведут учет массы в тоннах, а тариф утверждается в объемных показателях - кубических метрах. Проблема перевода (из тонн в кубометры) тоже дает определенную проблему (при проверке обоснованности тарифов). Когда будет вводиться система весового контроля и удастся перевести это на единую единицу измерения, то проблема будет неуклонно снижаться", - считает Пузыревский.

Второй выявленной ФАС проблемой стало то, что ранее стоимость вывоза мусора ранее включалась в плату за содержание жилья, а после реформы стала собираться отдельно, но плата за жилье с появлением нового тарифа не снизилась. "Есть разные ухищрения со стороны управляющих компаний, когда неоказание услуги (по вывозу мусора) обосновывается другими видами услуг, которые якобы требуют сохранения данной платы", - отметил замглавы ФАС. Повышению тарифов в ряде случаев вело заключение договора региональным оператором на перевозку мусора с единой транспортной компанией, хотя транспортировка грузов - достаточно конкурентный рынок в России.

Пузыревский отметил, что к повышению тарифов вело и включение в них инвестиционной составляющей. "При этом отсутствует экономическое обоснование стоимости инвестиций. Например, написана одна строка - строительство мусороперерабатывающего завода и оценить экономическую обоснованность невозможно", - заметил он. Кроме того, в большинстве случаев инвестиционная составляющая по строительству полигона или мусороперерабатывающего завода включается в тариф на вывоз и утилизацию мусора уже сейчас, а сроки реализации проекта - как правило, через несколько лет. По мнению замглавы ФАС, сомнения вызывают и случаи отсутствия заключения на объеме тарифа со стороны регионального регулятора тарифов.

И наконец, в ряде случаев повышение тарифов было связано с расходами на деятельность самого регионального оператора, в том числе на фонд оплаты труда его персонала. "Например, в Астрахани объем накопленных коммунальных отходов составил 2,3 млн куб. м, на это утверждены 288 человек административно-управленческого персонала. Для сравнения, в Севастополе при примерно таком же объеме отходов (1,9 млн куб. м) персонал - 61 человек. Разница в четыре раза", - заметил Пузыревский. "Есть и другие нарушения", - заметил он, пообещав реагировать на жалобы, связанные с уровнем тарифов на вывоз мусора.