Эксперты: климатические изменения обойдутся 215 крупнейшим компаниям мира в $1 трлн

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Более 200 крупнейших компаний мира с общей рыночной капитализацией около $17 трлн полагают, что последствия климатических изменений обойдутся им почти в $1 трлн. Об этом говорится в докладе, размещенном во вторник на сайте международной благотворительной организации CDP (The Carbon Disclosure Project - проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов).

При этом большинство рисков, связанных, в частности, с повышением температуры, аномальными атмосферными явлениями и международным рыночным механизмом торговли выбросами парниковых газов, могут, по прогнозам экспертов, затронуть компании в ближайшие пять лет.

По словам главы департамента по изменению климата CDP Николет Бартлет, "компаниям вполне очевидны последствия климатических изменений и направления их действий". "Наши аналитические выкладки показывают, что существует множество рисков на этот счет, в том числе обесценивание активов, рыночные изменения и физический ущерб от воздействия климата", - отметила она.

Наряду с потерями такие гиганты, как Apple, Microsoft, Unilever, UBS, Nestle, China Mobile, Infosys, Sony и BHP, видят, как следует из доклада, и большие возможности в сфере бизнеса. Они учитывают прежде всего увеличение доходов за счет спроса на экологически чистую продукцию (например, электромобили), изменение предпочтений потребителей и увеличение доступности заемного капитала, поскольку финансовые институты все чаще отдают предпочтение производителям с низким уровнем вредных выбросов. В целом эти возможности оцениваются в $2,1 трлн, говорится в докладе. Всем заинтересованным сторонам "следует принять это к сведению, а компаниям из самых различных отраслей - активизироваться", призывает Бартлет.

Мнение экспертов

Согласно специальному докладу, опубликованному по итогам встречи Межправительственной группы экспертов по изменению климата в Инчхоне (Республика Корея), ограничение роста температуры на планете на 1,5 градуса (а не на 2 градуса, как предусмотрено Парижским соглашением) позволило бы на 50% уменьшить дефицит водных ресурсов, ожидаемый к 2100 году. Уровень моря может подняться к концу столетия на 26 - 77 см, если температура вырастет на 1,5 градуса, тогда как при росте на 2 градуса он поднимется на дополнительные 10 см, что крайне негативно скажется на жизни 10 млн человек, живущих в прибрежной полосе, усилив опасность наводнений.

Эксперты пришли к выводу, что к 2030 году необходимо добиться сокращения эмиссии углекислого газа в атмосферу по меньшей мере на 35% по сравнению с 2010 годом, а к 2050 году - добиться нулевых выбросов. Это будет означать, что любые остающиеся выбросы СО2 должны будут уравновешиваться удалением аналогичного количества двуокиси углерода из атмосферы.