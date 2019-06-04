Россотрудничество готовит программу мероприятий за рубежом к 100-летию Крымской эвакуации

АЛУПКА /Республика Крым/, 4 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в 2020 году намерено реализовать большую программу мероприятий за границей к 100-летию Крымской эвакуации, с которой связан конец организованного белого движения на территории революционной России. Об этом во вторник сообщила руководитель агентства Элеонора Митрофанова на секции в рамках V Международного гуманитарного Ливадийского форума.

"Серьезная дата и комплексная программа к 100-летию исхода из Крыма и Севастополя на кораблях Российского императорского флота, мы условно между собой называем это "Исход-2020", но на самом деле мы хотим это назвать Годом памяти и примирения, только в таком контексте. Мы сейчас создаем оргкомитет, будет очень комплексная программа", - сказала Митрофанова.

Она отметила, проведение мероприятий и акций запланировано в Турции, Тунисе, Франции, Сербии, Болгарии, Китае и в других странах. "Мы доведем через наших представителей до наших соотечественников все, что планируется сделать", - уточнила глава Россотрудничества.

В 2020 году исполняется 100 лет исхода из Крыма на кораблях Российского императорского флота 150 тыс. человек и прибытия Русской эскадры на свою последнюю стоянку в тунисский город Бизерта. Этот исход ознаменовал конец организованного белого движения на территории революционной России, по пути следования эскадра делала остановки в ряде государств. В результате исхода десятки тысяч российских соотечественников оказались в Турции, Греции, на Мальте, в Болгарии, Сербии, Франции и других странах.

Пятый Международный гуманитарный Ливадийский форум проходит в Крыму 4-5 июня под эгидой председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Форум проводится в рамках международного фестиваля русской, славянской культуры "Великое русское слово", который проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. Мероприятие направлено на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.