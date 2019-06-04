Депутат Бурматов заявил, что более половины соглашений по вывозу мусора не обнародованы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Более половины подписанных соглашений между регионами и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) отсутствуют в открытом доступе, что недопустимо. Об этом во вторник сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на совещании при генпрокуроре по вопросам соблюдения законодательства при переработке твердых бытовых отходов в регионах европейской части России.

"Мы проанализировали сейчас соглашения об организации с обращениями с отходами, которые регионы заключали с регоператорами. Выяснилось, что более половины подписанных соглашений отсутствуют в открытом доступе. Это ненормально, несмотря на то, что это все является результатом конкурсного отбора", - сказал Бурматов.

По его словам, еще одна системная проблема - это отсутствие системы раздельного накопления ТКО в территориальных схемах. "В соглашениях целого ряда регионов о раздельном накоплении ТКО никаких обязательств в этой сфере регоператора вообще не упоминается. <...> Мы делаем вывод об отсутствии единого подхода у регионов к вопросам определения обязательств и ответственности у регоператоров в сфере раздельного накопления и сбора ТКО", - добавил Бурматов.

Он также обратил внимание, что необходимо усилить внимание и контроль за рекультивацией опасных объектов размещения отходов производства, а также финансовым обеспечением рекультивации полигонов ТКО, находящихся в частной собственности.