В Чувашии от сдачи ЕГЭ отстранили девять выпускников

ТАСС, 4 июня. Девять выпускников были удалены с единых госэкзаменов в Чувашии за нарушение правил проведения ЕГЭ с начала периода сдачи экзаменов, троих отстранили от написания ЕГЭ по русскому языку, который прошел в понедельник. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы министерства образования республики.

Основной период ЕГЭ-2019 начался 27 мая. 2 июня Рособрнадзор сообщил, что за нарушения во время первых экзаменов был удален 141 участник ЕГЭ, наиболее распространенными нарушениями остаются использование шпаргалок, мобильных телефонов и других средств связи.

"Девять человек с начала проведения ЕГЭ были отстранены от сдачи экзаменов за нарушение правил проведения ЕГЭ. Вчера, 3 июня, трое учеников были удалены с ЕГЭ по русскому языку", - сказала представитель пресс-службы.

Она не уточнила, за какие именно нарушения школьники лишились возможности сдавать экзамен. "Это либо шпаргалки, либо использование телефона", - отметила она.

По данным регионального министерства образования, экзамен по русскому языку в Чувашии прошел в 33 пунктах, его сдали порядка 5,7 тыс. детей. "Все помещения, где проходил экзамен, соответствовали требованиям, проводилось онлайн-наблюдение. Кроме того, были задействованы общественные наблюдатели", - рассказала собеседница агентства.

Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 27 мая по 1 июля, школьники уже сдали экзамены по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории, химии. Следующими экзаменами основного периода станут ЕГЭ по физике и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, которые пройдут 5 июня.