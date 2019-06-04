Власти отказали в проведении акции против возведения храма на месте сквера в Екатеринбурге

Ранее уведомление о проведении акции в Министерство общественной безопасности подал представитель общественности Екатеринбурга, юрист, выступающий за сохранение сквера. По его словам, цель пикета, к участию в котором он призывал и других горожан, - еще раз заявить городским властям свою позицию.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Министерство общественной безопасности Свердловской области отказало в проведении акции против строительства храма на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, пикет был запланирован на 4 июня. Об этом сообщила пресс-служба мэрии во вторник.

"При подаче уведомления о проведении общественного мероприятия в сквере на Октябрьской площади 4 июня инициаторами мероприятия были допущены нарушения, Министерством общественной безопасности Свердловской области в адрес организатора было направлено предложение об устранении несоответствий", - сообщает пресс-служба, уточняя, что о подготовке к митингу уведомлены органы прокуратуры.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере. После митингов администрация Екатеринбурга с 20 по 30 мая проводила сбор предложений от горожан по местам для возможного возведения храма. Всего жителями Екатеринбурга была предложена 61 площадка под возможное строительство храма. Позднее мэрия представит рейтинг предложений горожан.

Планируется, что рабочая группа, созданная при гордуме, сформирует шорт-лист с основными вариантами площадок для строительства храма, из которых, по результатам опроса или общегородского референдума, будет выбрано наиболее подходящее место.