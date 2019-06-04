Мусульмане Башкирии и Татарстана отметили Ураза-байрам

ТАСС, 4 июня. Праздничные фестивали с угощениями ароматным пловом состоялись в Башкирии в Татарстане в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, символизирующего окончание обязательного поста в священный месяц Рамадан. Предваряли гуляния проповеди, которые прошли во всех мечетях регионов, передают корреспонденты ТАСС.

В Уфе богослужение провел верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин, который обратился к верующим из соборной мечети "Ляля-Тюльпан". Жителей Татарстана из Галеевской мечети поздравил муфтий республики Камиль Самигуллин.

"Мы должны приложить все усилия для того, чтобы, встретив Ураза-байрам с чистым сердцем и обновленной душой, больше не возвращаться к прежним грехам и сохранить в себе все благостные привычки, которые привил нам Рамадан", - сказал в своем поздравлении Самигуллин.

После богослужений верующие направились на городские площадки, где были организованы фестивали. В Уфе на площади перед торговым центром "Башкирия" гостей встречали концертом мастерами башкирской и татарской эстрады. На сцене выступили ансамбль народного танца "Шаян", местные исполнители Юнир Сагинбаев, Радиф Зарипов, Залия Ганиатуллина, Ильгиз Абдрахманов и другие. Там же прошел детский сабантуй, где маленькие жители соревновались, например, в перетягивании каната, бое с подушками сидя на бревне.

"Кульминацией праздника стало угощение вкусным пловом. Его попробовали около 3 тыс. уфимцев и гостей столицы. Блюдо приготовили на костре, и поэтому плов получился особенно ароматным", - говорится в сообщении мэрии города. На другой площадке в Уфе - в парке "Ватан" - также угощали пловом и чаем, организовали халяль-ярмарку продуктов питания, на сцене перед собравшимися выступили эстрадные исполнители и группы. Несмотря на прохладную и ветреную погоду праздничные гулянья собрали несколько тысяч человек.

В Татарстане крупный фестиваль, посвященный празднику, прошел в парке им. Горького. Местные кафе развернули на площадке шатры с пловом, мясными блюдами, сладостями и напитками из ягод и фруктов. "Сегодня проводится много праздников при мечетях, медресе, но мы захотели объединить это все", - сказал журналистам ведущий программы Айрат Загриев.

О празднике

Мусульмане некоторых стран, в том числе России, 4 июня отмечают праздник разговения по окончании поста во время священного месяца Рамадан (для мусульман Египта, Сирии, Иордании и других он начнется 5 июня). В России и у тюркоязычных народов Средней Азии он называется Ураза-байрам, а в арабских странах - Ид аль-Фитр. Является вторым по значимости после праздника жертвоприношения Курбан-байрам (араб. Ид аль-Адха).

В России проживают около 20 млн мусульман. Праздник официально является нерабочим днем в республиках с преимущественным исламским населением: Адыгея, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня.