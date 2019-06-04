Путин и Си Цзиньпин посетят фотовыставку ТАСС и "Синьхуа" в Большом театре

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин вечером 5 июня осмотрят фотовыставку, организованную агентствами ТАСС и "Синьхуа". Об этом сообщил во вторник журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, после переговоров в Кремле и других мероприятий вечером в среду лидеры России и Китая приедут в Большой театр на торжественный вечер, посвященный 70-летию установлению дипломатических отношений двух стран. "В фойе Большого театра установлена выставка… с участием нашего агентства ТАСС. Лидеры, очевидно... посмотрят на фотографии", - сказал Ушаков.

Фотовыставка, организованная российским и китайским информационными агентствами ТАСС и "Синьхуа", посвящена 70-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами и называется "Россия и Китай: 70 лет сотрудничества". В экспозицию включены несколько десятков снимков фоторепортеров двух стран, которые иллюстрируют летопись ключевых мировых событий 70 лет.

Например, на одном из представленных фото запечатлен исторический митинг на площади Тяньаньмэнь, где Мао Цзэдун провозгласил образование КНР. В это время на площади присутствовал корреспондент ТАСС Владимир Рогов, который 3 октября 1949 года сообщил из Пекина о создании Китайского комитета в защиту мира, а 4 октября - о том, что китайский народ приветствует решение Советского правительства признать Центральное народное правительство Народной республики Китая.