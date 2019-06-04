Более 80 пациентов доставили в больницы Волгоградской области санавиацией с начала года

ВОЛГОГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Вертолеты санитарной авиации доставили в медицинские учреждения Волгоградской области 81 пациента из отдаленных территорий региона с начала 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"За три месяца работы вертолета санитарной авиации в 2019 году в медицинские организации третьего, самого высокого уровня, из отдаленных территорий региона был эвакуирован 81 пациент, 17 из которых - дети", - уточнили в пресс-службе.

По данным регионального комитета здравоохранения, наибольшее количество пациентов доставлено из Михайловки, Урюпинска и Палласовки. Санитарной авиацией госпитализируют пациентов с острым коронарным синдромом, ожогами, пневмонией, политравмами. Для транспортировки больных используют легкий двухдвигательный вертолет "Ансат".

"Сегодня в распоряжении службы имеются вертолет "Ансат", две вертолетные площадки в Волгограде - на территории обновленной больницы скорой помощи № 25 и кардиоцентра, в 28 муниципальных районах - приспособленные для посадки воздушного судна места", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, власти региона планируют повысить доступность экстренной медицинской помощи для жителей области. Соответствующий проект губернатора успешно прошел слушания в Минздраве. "В частности, поэтапно будет увеличено количество задействованных воздушных судов, а также оборудованных площадок в районах области - новые объекты уже в 2020 году появятся в Камышине, Михайловке и Урюпинске при межрайонных центрах оказания экстренной медпомощи", - отметили в пресс-службе.