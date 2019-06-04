Безналичная система оплаты в транспорте Сочи заработает 5 июня

СОЧИ, 4 июня. /ТАСС/. Почти 900 терминалов бесконтактной оплаты за проезд установлены в городском общественном транспорте Сочи. Возможность оплатить поездку картой появится 5 июня, сообщил журналистам директор департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Юрий Усачев.

"Работа по оборудованию всех автобусов Сочи терминалами бесконтактной оплаты ведется с 1 мая. На сегодняшний день в автобусах установлены 870 терминалов, все водители прошли обучение по работе с ними, с 5 июня пассажиры могут оплатить проезд бесконтактными банковскими картами "Мир", Visa и Mastercard и других платежных систем, а также устройствами: часами, смартфонами, через платежные сервисы", - сказал Усачев.

В ближайшее время оплатить проезд можно будет также с помощью городской транспортной карты "Пальма". Для льготных категорий пассажиров будет предусмотрена социальная транспортная карта.

"С сентября в Сочи планируется ввести дифференцированный тариф, который предусматривает безналичную оплату за проезд на городских маршрутах ниже, чем оплату за наличный расчет. То есть пассажирам будет выгодно приобретать и оплачивать проезд по карте "Пальма", - добавил Усачев.

В Сочи ежедневно курсируют порядка 900 автобусов.