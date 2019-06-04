Рособрнадзор опроверг информацию о получении наблюдателями премий за нарушителей на ЕГЭ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Выявление нарушителей на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) входит в компетенцию наблюдателей и не вознаграждается отдельно, сообщила во вторник пресс-служба Рособорнадзора.

Ранее в эфире "Эха Москвы" появилась информация о том, что некоторым студентам, участвующим в ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей, платят за выявление нарушителей во время сдачи экзамена.

"Распространяемая информация о том, что наблюдатели получают вознаграждение за выявленных нарушителей, не соответствует действительности. Принятие мер в отношении нарушителей также не относится к компетенции наблюдателей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что количество общественных наблюдателей из числа студентов с каждым годом увеличивается. Некоторые вузы включают общественное наблюдение в свои программы практики. В частности, это актуально для студентов педагогических университетов.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники текущего года.