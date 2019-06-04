Шведскую писательницу задержали в Москве за нарушение миграционного законодательства

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали за нарушение миграционного законодательства 58-летнюю писательницу из Швеции Мию Йоханссон, жившую у Киевского вокзала в Москве. Об этом ТАСС сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"Шведская писательница Миа Йоханссон содержится в ОМВД по району Дорогомилово, я проверил условия содержания. Она сказала, что ей не нужна медпомощь, она находится в камере для административно задержанных лиц, получила питание, на условия содержания не жалуется. Выразила благодарность полицейским за хорошее отношение, за то, что покормили. Ее задержали за нарушение миграционного законодательства. Сообщила, что ранее проживала на улице недалеко от Киевского вокзала. В ближайшее время будет решаться вопрос о ее экстрадиции", - сказал Мельников.

По его словам, Йоханссон приехала в РФ легально, но потом срок ее визы истек. "Она попыталась продлить его в консульстве в Санкт-Петербурге, однако почему-то у нее это сделать не получилось", - сказал представитель ОНК.

Йоханссон, по словам Мельникова, приехала в РФ в феврале 2019 года, посетила Петербург, Иркутск, а также озеро Байкал. Ранее побывала во Франции, на Украине, в Молдавии. В Швеции у нее нет дома. В Москве жила в хостеле, пока не закончились деньги.

"Она сказала, что путешествует и пишет новую книгу о путешествиях во времени и космосе, фантастику", - заключил Мельников.