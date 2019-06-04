В Госдуму внесли законопроект об учреждении звания "Город военно-трудовой славы"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Нижегородской области во вторник внесло в Госдуму законопроект об учреждении нового почетного звания "Город военно-трудовой славы". Текст документа размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительных материалах разработчики отмечают, что уже учреждены звания "Город-герой" и "Город воинской славы". При этом они указывают, что "весомый вклад в победу над фашистской Германией внесли города, население которых обеспечивало фронт необходимым количеством вооружения, боеприпасов и продовольствия". "К городам, труженики которых совершали героический подвиг для достижения Победы, относится город Нижний Новгород (Горький)", - сказано в пояснительных материалах.

Предприятия данных городов постоянно подвергались бомбардировкам, что приводило к огромным потерям среди населения, напомнили авторы проекта. "Города, принявшие во время войны на себя основную тяжесть по обеспечению фронта боевой техникой, стрелковым вооружением, продовольствием, по праву заслуживают присвоения звания "Город военно-трудовой славы", - убеждены депутаты.

Согласно законопроекту, такое звание будет присуждаться городам, где в военные годы располагались промышленные предприятия и в значительном объеме выпускалась военная продукция. Там должна будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении звания.