"Экотранс" построит мусороперерабатывающий комплекс в Ростовской области к 2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Современный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) планируется построить в Неклиновском районе Ростовской области до конца 2020 года. Инвестиции в проект превысят 1 млрд рублей, сообщил во вторник председатель наблюдательного совета компании "Экотранс" (регоператор по обращению с ТКО) Валерий Завгородний на совещании при генпрокуроре по вопросам соблюдения законодательства при переработке твердых бытовых отходов в регионах европейской части России.

"Было принято решение о реализации инвестиционного проекта по строительству современного мусороперерабатывающего комплекса мощностью до 200 тыс. т в год. Уже приобретен земельный участок площадью 35 га в Неклиновском районе, организована разработка проектно-сметной документации. В ближайший месяц проектная документация направится на государственную экологическую экспертизу. По результатам реализации проекта не позднее конца 2020 года на территории нашей ответственности как регоператора будет создана новая система по обращению с коммунальными отходами", - сказал Завгородний.

По его словам, в реализацию проекта уже вложено порядка 600 млн рублей, дополнительно в строительство первой очереди комплекса будет вложен еще 1 млрд рублей. Завгородний обратил внимание, что компания до конца года также реализует программу по переработке и обезвреживанию строительных отходов. Сумма инвестиций в этот проект составит 94 млн рублей.

В зону деятельности регионального оператора "Экотранс" входят четыре муниципальных образований Ростовской области (Таганрог, Куйбышевский, Матвеево-Курганский и Неклиновский районы).