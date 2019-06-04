В Башкирии почтили память погибших в самой крупной железнодорожной катастрофе в СССР

УФА, 4 июня. /ТАСС/. Память погибших в крупнейшей в истории СССР и России железнодорожной катастрофе, которая произошла на перегоне Транссибирской магистрали в 1989 году и унесла жизни 575 человек, почтили во вторник в Башкирии, сообщили в пресс-службе главы республики.

В 1992 году на месте трагедии был сооружен мемориал с восьмиметровым монументом. Родственники погибших и пострадавших, которые возложили к нему цветы, отметили, что "для сохранения и защиты памятника ему необходимо придать статус объекта культурного наследия федерального значения". Также они обратились к врио главы республики Радию Хабирову, который прибыл на место, с просьбой выпустить Книгу памяти о жертвах трагедии. Хабиров поддержал это предложение.

Он вспомнил, что в день трагедии сдавал экзамен в университете. "Обком комсомола бросил клич, и мы, ребята, в основном отслужившие в армии, поехали сюда, на место катастрофы помогать. С нами были курсанты школы МВД. <...> Помню, как прилетали самолеты с лекарствами из Америки, как работали наши врачи в ожоговом центре. Очень тяжелые воспоминания остались в памяти", - рассказал руководитель республики.

Трагедия произошла 4 июня 1989 года на 1710-м километре Транссибирской магистрали на перегоне Аша - Улу-Теляк, в момент встречи двух пассажирских поездов произошел мощный взрыв. Его причиной стала утечка газа с проходившего рядом газопровода. Из 1284 пассажиров 575 человек погибли, свыше 600 получили ожоги и травмы. Среди погибших - жители 45 областей России и девяти союзных республик.