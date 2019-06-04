СК проверит действия властей Нижегородской области по демонтажу памятника павшим воинам

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с демонтажом памятника воинам Великой Отечественной войны под Нижним Новгородом. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления по Нижегородской области организовать проверку фактов незаконных действий органов власти по демонтажу памятника воинам Великой Отечественной войны, озвученных в СМИ", - сказала Петренко.

Во вторник в эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в населенном пункте Семеновского района по распоряжению местных властей демонтировали памятник воинам Великой Отечественной войны, а разбитыми памятными плитами с фамилиями павших бойцов засыпали ямы на грунтовой дороге.

"Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных в кратчайшие сроки дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к разрушению одного из символов нашей исторической памяти", - отметила представитель СК.

Ход и результаты проверки поставлены Бастрыкиным на контроль.