Суд оштрафовал "Водоканал Санкт-Петербурга" за состояние памятника культурного наследия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Водоканал Санкт-Петербурга" оштрафован по решению Петродворцового районного суда на 100 тыс. рублей за то, что вовремя не отремонтировал находящееся в его управлении здание казармы 148-го пехотного Каспийского полка в Петергофе, которое является памятником культурного наследия, а также самовольно установил на нем воздуховоды, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как отмечается в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале, в ходе проверки, которая прошла в марте, было установлено, что фасад здания покрашен разными цветами, также на нем имеются следы намокания. Организация также должна была снять со здания современные стеклопакеты и установить новое остекление в соответствии с историческим обликом. Также в ходе проверки было выявлено, что на здании установлены два воздуховода без разрешения на проведение работ.

По данным пресс-службы, "Водоканал Санкт-Петербурга" должен был устранить замечания до 23 января. "ГУП пояснил, что невозможность выполнять работы связана с отсутствием финансирования", - отметили в пресс-службе судов города.

Здание казармы 148-го пехотного Каспийского полка построено в 1901-1902 годах и является памятником культурного наследия регионального значения.