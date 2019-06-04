Все нуждающиеся инвалиды в Северной Осетии переедут на нижние этажи до конца 2020 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июня. /ТАСС/. Инвалиды в Северной Осетии смогут переселиться с квартир на верхних этажах на нижние до конца 2020 года. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства и архитектуры Таймураз Касаев.

"На сегодняшний день у нас около 30 человек, которым требуется переселение с верхних этажей на нижние. В планах - до конца 2020 года выполнить эти обязательства", - сказал Касаев.

Также, по его словам, при проектировании многоэтажных домов, социальных объектов предусматриваются условия для маломобильных групп населения.

Как сообщалось, переселение инвалидов с верхних на нижние этажи началось в Северной Осетии в 2017 году. Тогда четыре инвалида-колясочника получили специальные адаптированные квартиры в новостройках Владикавказа по госпрограмме "Жилье для российской семьи". Также несколько человек, проживавших в других районах города, смогли обменять квартиры на новые, более благоустроенные и адаптированные для проживания людей с ограниченными возможностями.

Глава республики Вячеслав Битаров поручил Минздраву региона подготовить предложения для обустройства в каждой больнице палат для инвалидов-колясочников и уделить больше внимания спортсменам с ограниченными возможностями.