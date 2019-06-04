Прокуроры Калужской области выявили более 1 тыс. нарушений в сфере обращения с ТКО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Прокуратура Калужской области выявила более одной тысячи нарушений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) за 2018 год и с начала 2019 года. Об этом сообщил прокурор Калужской области Александр Гулягин в ходе совещания при генпрокуроре РФ на тему "О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с ТКО на территории СЗФО, СКФО, ЦФО, ЮФО".

"Всего в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 2018-2019 годах прокурорами области выявлено более одной тысячи нарушений, внесено около 350 представлений, по мерам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены 227 должностных лиц, к административной - 97", - сказал он.

Среди основных нарушений Гулягин назвал несоблюдение санитарных требований при захоронении отходов, отсутствие паспортов на отходы, искажение статистической отчетности. Не до конца решена проблема несанкционированных свалок - в 2018 году и с начала 2019 года их было ликвидировано более 150.

Калужская область столкнулась проблемами нехватки производственных мощностей для захоронения отходов, слабого развития системы предприятий по переработке отходов, необоснованного начисления платы за оказание услуг, отметил прокурор. За прошлый год в Калужской области образовано более 1,8 млн тонн твердых коммунальных отходов, утилизировано немногим более 1 млн тонн, 400 тыс. тонн размещены на 12 полигонах, три из которых переполнены. По данным правительства Калужской области, еще 400 тыс. тонн ТКО после сортировки отправляют на переработку. Остаются нерекультивированными 14 мест захоронений отходов.

Он подчеркнул, что совместные усилия органов власти и прокуратуры позволили актуализировать развитие структуры обращения с отходами, суммарная производительность сортировочных станций возросла на треть и составляет более 600 тыс. тонн отходов в год, что соответствует потребности региона. В Калужской области в 2020-м и 2021 годах планируются масштабные мероприятия по рекультивации полигонов.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в рамках которой ответственность перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.