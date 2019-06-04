Кот Ларри из офиса Терезы Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа

ТАСС, 4 июня. Кот Ларри, обитающий в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, укрылся во вторник от дождя под лимузином президента США Дональда Трампа и отказывался уходить. Об этом сообщила телекомпания MSNBC .

На фотографии, которую выложил в Twitter репортер телеканала Билл Нили, видно, что кот спрятался под задней частью бронированного лимузина Трампа под названием "Зверь". "Он отказывается покидать убежище", - написал репортер.

Как отметил телеканал, неизвестно, стал ли этот инцидент причиной каких-либо задержек в передвижении американского президента во время его государственного визита в Великобританию. По информации телекомпании, участие Ларри во встрече Трампа и Мэй не ограничилось инцидентом с кортежем: кот также был замечен на совместной фотосессии лидеров двух стран. Он отдыхал на подоконнике, в то время как Трамп и Мэй позировали перед входом в офис премьер-министра.

Ларри взяла из приюта семья бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона (2010-2016 годы), он поселился на Даунинг-стрит в 2011 году в связи с нашествием грызунов. Кот официально занимает пост главного мышелова правительственной резиденции.