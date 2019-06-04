Роспотребнадзор признал воду в Черном море у побережья Сочи пригодной для купания

СОЧИ, 4 июня. /ТАСС/. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Сочи стабильная, показатели более 490 проб морской воды в зонах купания соответствуют норме. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Сергей Вараксин в ходе планерного совещания в администрации города.

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Сочи стабильная. Мы традиционно отбираем пробы морской воды в зонах купания, с начала мая мы отобрали 491 пробу на все показатели, пока в зонах купания все нормально. В прошлом году мы провели около 5 тыс. проб, все показатели были в норме", - сказал Вараксин.

Ранее сообщалось, что все 198 пляжей курорта готовы к летнему сезону, 13 из них получили международную награду "голубой флаг", подтверждающий соответствие высоким стандартам качества.