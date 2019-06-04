Число случаев заражения ВИЧ среди молодежи Подмосковья сократилось в 10 раз с 2000 года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией у населения в возрасте от 15 до 25 лет зафиксировали в Подмосковье, с 2000 по 2018 год количество выявленных случаев заражения сократилось более чем в 10 раз. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минздрава региона.

"В Московской области зарегистрировано снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди лиц молодого возраста (15-25 лет). По сравнению с 2000 годом этот показатель в 2018 году снизился более чем в 10 раз - с 336,8 случаев на 100 тыс. населения до 29,4 случаев", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.

Он добавил, что в настоящее время в Московской области свыше 24 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией получают непрерывное и эффективное лечение современными препаратами.

В пресс-службе министерства напомнили, что у людей с ВИЧ-инфекцией, принимающих непрерывную терапию, продолжительность жизни не уступает среднестатистической по РФ, также у них не развивается СПИД.