{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число случаев заражения ВИЧ среди молодежи Подмосковья сократилось в 10 раз с 2000 года

В регионе на 100 тыс. населения приходится 29,4 случаев заражения ВИЧ-инфекцией

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией у населения в возрасте от 15 до 25 лет зафиксировали в Подмосковье, с 2000 по 2018 год количество выявленных случаев заражения сократилось более чем в 10 раз. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минздрава региона.

"В Московской области зарегистрировано снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди лиц молодого возраста (15-25 лет). По сравнению с 2000 годом этот показатель в 2018 году снизился более чем в 10 раз - с 336,8 случаев на 100 тыс. населения до 29,4 случаев", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.

Он добавил, что в настоящее время в Московской области свыше 24 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией получают непрерывное и эффективное лечение современными препаратами.

В пресс-службе министерства напомнили, что у людей с ВИЧ-инфекцией, принимающих непрерывную терапию, продолжительность жизни не уступает среднестатистической по РФ, также у них не развивается СПИД.

Теги
Россия
Опрос: популярность статуса предпринимателя с 2012 года выросла на 8%
К нему позитивно относятся 68% респондентов, отмечается в исследовании "Глобального мониторинга предпринимательства"
Читать полностью