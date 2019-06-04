Два мусоросортировочных комплекса построят в Адыгее в ближайшие два года

МАЙКОП, 4 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи до 2020 года создадут в республике два мусоросортировочных комплекса - в Майкопском районе и городе Адыгейске, сообщил журналистам глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"В Адыгее сейчас эксплуатируется два полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) - в Адыгейске и Майкопе, его загруженность 80%. Для решения проблем населения с твердыми коммунальными отходами до 2020 года мы построим два мусоросортировочных комплекса - в Майкопском районе и Адыгейске", - сказал глава республики.

К 2024 году региону необходимо наладить стопроцентную обработку ТКО, из которых 40% должно быть утилизировано, уточнил он.

Реализация инвестпроекта компании "Экоцентр" по строительству отходоперерабатывающего комплекса в Майкопском районе, стоимость которого оценивается в 450 млн рублей, начнется будущей осенью. На территории 15,7 га предполагается создать мусоросортировочный комплекс, участок биокомпостирования и полигон для размещения неутильной части ТКО. Строительство мусоросортировочного комплекса в Адыгейске обеспечит защиту экологии сразу нескольких муниципальных образований, уточнил глава республики.

"При проведении реформы в сфере обращения с ТКО необходимо достичь главных результатов - неукоснительного соблюдения санитарных норм, улучшения качества услуг при обращении с ТКО, а также прозрачности работы регионального оператора. Все это напрямую влияет на экологию региона. И в этой части важно конструктивное взаимодействие власти субъекта, органов прокуратуры и регионального оператора", - добавил Кумпилов.