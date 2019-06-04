Роскомнадзор требует удалить в соцсетях фейки о взрывах в Дзержинске

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ направил уведомления о немедленном удалении в социальных сетях нескольких сообщений, которые касаются взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске и признаны недостоверной информацией, создающей угрозу общественной безопасности. Об этом ТАСС во вторник сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"К нам поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в социальных сетях, связанные с событиями в городе Дзержинске. Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно-значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности. Роскомнадзор в соответствии с этим требованием вносит данные ссылки и их копии в реестр запрещенной информации и направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдерам с требованием о немедленном удалении", - сказал Ампелонский.

Ранее в СМИ, в частности в "Новой газете", появилась информация со ссылкой на пользователей Twitter о полученных требованиях ведомства удалить сообщения, касающиеся ситуации в Дзержинске.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Он дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей. В частности, вводится запрет на "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно-значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности".

1 июня в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. По данным областного правительства, после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек, госпитализированы были 18. По информации СК РФ, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.