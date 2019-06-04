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Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook

В частности, с неполадками столкнулись в Самаре

ТАСС, 4 июня. Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается во вторник в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 12:48 по времени Восточного побережья США (19:48 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Мексике и Великобритании. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Малайзии, Бельгии, Германии и Италии. В России о сбоях в работе соцсети сообщают пользователи Самары.

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БельгияБразилияМексикаСШАМалайзияГерманияВеликобританияИталияРоссия
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