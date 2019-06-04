Власти Вологодской области намерены упростить выдачу свидетельств о рождении с 1 июля

ТАСС, 4 июня. Правительство Вологодской области планирует разработать упрощенный механизм выдачи свидетельств о рождении в роддомах при выписке. Ожидается, что новая схема заработает в тестовом режиме с 1 июля, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Получить свидетельство о рождении прямо на выписке будет гораздо удобнее, чем в органах ЗАГС, думаю, что многие родители согласятся со мной. В первые месяцы жизни ребенка взрослым приходится оперативно решать бытовые вопросы, заниматься оформлением различных справок. Я считаю необходимым пересмотреть систему получения свидетельства о рождении ребенка и найти техническую возможность за два-три дня до выписки оформить документы", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Олега Кувшинникова после посещения Вологодского родильного дома №1.

Как отметил глава региона, ежегодно в области рождаются более 12 тыс. детей, поэтому принято решение в качестве социальной поддержки каждой семье вручать набор с вещами и средствами по уходу, в нем есть, в том числе одеяло, полотенце для купания, подгузники, гигиенические средства, бутылочка для кормления, игрушка и альбомом для фотографий и памятных записей. Первый набор Кувшинников передал семье во вторник.

На соответствующую программу "С днем рождения, малыш!" в рамках нацпроекта "Демография" в областном бюджете на 2019 год выделено 35 млн рублей.

По данным пресс-службы губернатора, ежегодно в бюджете области увеличивается объем средств, выделяемых на меры социальной поддержки семей с детьми, а также на социальные выплаты детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. С учетом поступлений из федерального бюджета в 2019 году власти Вологодской области рассчитывают направить на эти цели порядка 4,1 млрд рублей, что на 28% больше по сравнению с 2018 годом.