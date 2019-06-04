Участники из более чем 50 стран прибыли на фестиваль "Великое русское слово" в Крым

ЯЛТА, 4 июня. /ТАСС/. Участники из более чем 50 стран мира прибыли на фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово", который проходит в Ялте, сообщила во время открытия фестиваля председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Искренне от всего сердца хочу поприветствовать всех находящихся в этом зале на открытии фестиваля, который уже в 13-й раз проходит в гостеприимном Крыму. Сегодня собрались по-настоящему неравнодушные люди, которые всей душой любят русскую литературу и культуру. Мы также очень рады видеть наших дорогих соотечественников из более чем 50 стран мира, которые приезжают сюда, чтобы увидеть, как процветает российский Крым", - сказала Матвиенко.

По данным организаторов, на фестиваль прибыло более 700 участников из Крыма и других регионов России, а также 170 гостей из 56 стран мира. На фестивале ожидают делегации из стран СНГ, Прибалтики, стран Ближнего Востока, в том числе из Сирии и Иордании.

В рамках фестиваля запланировано проведение заседаний, которые будут посвященные развитию русского языка в мировом образовательном пространстве.

Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. Мероприятие направлено на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере. В рамках фестиваля 5 июня пройдет Пятый Международный гуманитарный Ливадийский форум.