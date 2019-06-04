В Адыгее разработали туры для иностранных туристов

МАЙКОП, 4 июня. /ТАСС/. Туристическая компания Адыгеи при поддержке властей республики разработала туры для иностранных туристов, которые позволят увеличить летом число зарубежных гостей, сообщил ТАСС во вторник руководитель республиканского комитета по туризму и курортам Инвер Калашаов.

"Этим летом мы ожидаем в республику порядка 100 тыс. туристов, в том числе и иностранных. Интерес к региону, его рекреационным особенностям растет. И после визита этой весной делегации республики в Турцию для расширения деловых, образовательных и культурных контактов между Адыгеей и адыгской диаспорой, проживающей в более чем 50 странах мира, в регионе разработаны новые туры для иностранцев", - сказал он.

Маршруты, подготовленные турфирмой "Интуристъ-Адыгея", рассчитаны в первую очередь на представителей адыгской диаспоры. Туристические программы позволят им посетить аулы, где жили предки, познакомиться с легендами и мифами, связанными со знаковыми для республики туристическими объектами, пояснил Калашаов.

Предстоящим летом ожидается визит в регион порядка 12 групп иностранных туристов из Турции, Иордании, Ливана, Германии, США, Сирии, уточнил ТАСС гендиректор турфирмы "Интуристъ-Адыгея" Еристем Чич. Один из туров предусматривает посещение не только Адыгеи, но и Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, побережья Кубани, где жили причерноморские шапсуги - одно из адыгейских племен. "Много желающих совершить восхождение на гору Фишт, поучаствовать в специально организованном чемпионате по футболу", - добавил собеседник агентства.

Турпоток в регион за последние семь лет вырос в два раза. В прошлом году Адыгею посетили более 453,6 тыс. отдыхающих.

После Кавказской войны адыги (черкесы) были подвергнуты массовой депортации в пределы Османской империи, после которой на исторической родине осталось менее 5% коренного населения. Сегодня представители черкесских народов - кабардинцы, черкесы, адыгейцы и шапсуги - проживают в четырех регионах России - Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Краснодарском крае, а также более чем в 50 странах.