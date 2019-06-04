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На Камчатке планируют создать русский соколиный центр

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил, что питомник будет способствовать восстановлению популяции редкой птицы

ТАСС, 4 июня. Соколиный центр, при создании которого будет использован международный опыт восстановления популяции редких птиц в Киргизии, может появиться на Камчатке. Об этом сообщается на сайте Минприроды РФ по итогам посещения главой ведомства Дмитрием Кобылкиным российско-киргизского Центра реабилитации и воспроизводства ловчих птиц "Мурас" в Киргизии.

"Развитие международного сотрудничества в области репродукции птиц редких пород способно стимулировать восстановление их популяции в нашей стране и за рубежом. Эффективным методом может стать совместный проект по созданию Русского соколиного центра на Камчатке. Питомник будет способствовать восстановлению популяции редкой птицы на традиционной территории обитания и привлечению крупных иностранных инвестиций в туристическую инфраструктуру региона", - передает пресс-служба слова Кобылкина.

В работе центра "Мурас" участвуют также специалисты из ОАЭ. По итогам встречи министра с гендиректором центра Мухратом Разаковым и наследным принцем Дубая, орнитологом, шейхом Рашидом Саедом аль-Кенди были достигнуты договоренности о создании соколиного центра на Камчатке.

В ведомстве сообщили, что ожидается подписание российско-эмиратских соглашений, предполагающих создание нескольких соколиных центров на территории РФ.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияКамчатский край
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