Квота на хадж для мусульман Крыма увеличится в этом году с 600 до 1 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Квота для совершения хаджа к местам паломничества в Саудовскую Аравию для мусульман Крыма может составить 1 тыс. человек, в прошлом году квота для крымских паломников составляла 600 человек. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

"800 крымских мусульман получили в этом году гарантированную квоту для совершения хаджа, однако после запросу хадж-миссии саудиты увеличили квоту для российских паломников на 5 тыс., и мы рассчитываем увеличения квоты для Крыма на 200. Таким образом, она может составить 1 тыс., что будет рекордом", - сказал Бальбек.

Он уточнил, что ежегодно по России квота для мусульман на хадж в Саудовскую Аравию составляет 18-20 тыс. человек.

"В украинском периоде Крыма на всю Украину давали квоту 200-300 человек, а квота мусульман Крыма достигала не больше 90 человек. С 2014 года ежегодно квота для Крыма увеличивалась с 300, затем 600 и вот в этом году до 1 тысячи человек", - отметил Бальбек.

По его словам, именно после возвращения в Россию хадж стал доступен для мусульман Крыма. "Россия имеет тысячелетний межконфессиональный, межэтнический опыт. Сейчас в России существуют такие механизмы как хадж-миссия, которая обеспечивает взаимодействие органов власти и мусульман - это и логистика, и ценообразование. Вот в рамках этой хадж-миссии правительство РФ, МИД РФ и сумели получить дополнительную квоту 5 тысяч человек для паломников в Саудовскую Аравию", - уточнил собеседник агентства.

Организацией хаджа в Саудовскую Аравию из Крыма занимается собственный хадж-оператор полуострова "АВН-тур". В этом году первые паломники отправятся в Мекку 23 июля.