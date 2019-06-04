Вуз в Северной Осетии будет сотрудничать с "Норильским никелем"

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (СКГМИ) и ПАО "ГМК "Норильский никель" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики.

"Тысячи выпускников СКГМИ трудились и продолжают успешный трудовой путь на крупнейших металлургических предприятиях России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Многие из них добились большого профессионализма и карьерных высот. Именно эти крепкие узы много лет связывают Северную Осетию с группой компаний "Норильский Никель", - сказал на встрече членов ученого совета СКГМИ с представителями "Норильского никеля" глава республики Вячеслав Битаров.

Он выразил надежду, что сотрудничество Северной Осетии и горно-металлургической компании будет развиваться и охватывать новые отрасли производств.

В рамках соглашения между вузом и компанией будет развиваться научно-техническое сотрудничество, повышаться квалификация и профессиональная переподготовка работников предприятий холдинга.

Ректор СКГМИ Юрий Дмитрак предложил модель корпоративной подготовки специалистов для ГМК "Норильский никель", которая предполагает целевой заказ у вуза конкретного специалиста под конкретное рабочее место на предприятиях холдинга. При этом производственники формируют список компетенций, которыми должен обладать их будущий работник, а вуз подбирает соответствующие учебный план и дисциплины по выбору.

Уже на 2-3 курсах студент будет учиться по индивидуальному учебному плану, получать с предприятия в рамках курсового проектирования конкретные задачи и решать их для предприятия. К концу обучения предприятие сможет получить полноценного специалиста на конкретное рабочее место.