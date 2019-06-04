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Губернатор Саратовской области предложил переименовать Павелецкий вокзал в Саратовский

Вокзал был открыт в 1900 году

САРАТОВ, 4 июня. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев предложил переименовать Павелецкий вокзал в Москве в Саратовский. Об этом Радаев сообщил на своей страничке в Instagram.

"Считаю, что было бы неплохо вернуть Павелецкому вокзалу Москвы историческое название "Саратовский". Предложил выйти с такой инициативой начальнику Приволжской железной дороге Сергею Альмееву", - написал Радаев.

Павелецкий вокзал был открыт в 1900 году и назывался Саратовский по имени города Саратова - крупнейшего узла сети дорог Общества Рязанско-Уральской дороги. Название "Павелецкий" утвердилось только после Великой Отечественной войны.

Теги
Радаев, Валерий ВасильевичРоссияСаратовская область
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