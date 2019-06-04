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Бари Алибасов отравился химикатами

Врачи проводят продюсеру промывание желудка
Бари Алибасов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Бари Алибасов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Продюсер Бари Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. Об этом ТАСС сообщил во вторник помощник продюсера Сергей Моцарь.

"Бари Каримович случайно, думая, что это вода, выпил из стакана какие-то химикаты, которыми собирались что-то чистить. Сейчас с ним все нормально, к нему домой приехали врачи, которые промывают желудок", - сказал собеседник агентства.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Ему 71 год. Алибасов создал группы "Интеграл" и "На-на".

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