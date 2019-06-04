Собянин: уточненный график ремонта поликлиник Москвы будет представлен в ближайшее время

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы в ближайшее время доработает и опубликует график ремонта столичных поликлиник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

"В ближайшее время доработаем график ремонта поликлиник, и по всем объектам сделаем соответствующий четкий график по годам, чтобы граждане знали, когда какая поликлиника будет отремонтирована", - отметил мэр.

Он также обратил внимание на неизбежные неудобства, с которыми придется столкнуться жителям Москвы на период проведения ремонтных работ.

"Протекать это, к сожалению, не будет безболезненно, потому что это действующие поликлиники", - сказал Собянин. При этом глава города подчеркнул, что ремонт по возможности будет проводиться с сохранением приема пациентов, в ином случае поликлиники будут закрываться на максимально короткий период.

Ранее на сайте столичной мэрии появилась информация о планах провести капитальный ремонт в 135 поликлиниках Москвы в ближайшие годы.