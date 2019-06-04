Два санатория и детский пляж в Сочи впервые получили "голубые флаги"

СОЧИ, 4 июня. /ТАСС/. Санатории "Заполярье" и "Юг", а также детский пляж "Чайка" в Сочи впервые стали обладателями международной награды "голубой флаг". Об этом ТАСС рассказал начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.

Ранее сообщалось, что 13 пляжей Сочи в 2019 году были удостоены "голубого флага" - международного сертификата качества, который вручается самым чистым, благоустроенным и экологичным пляжам мира. В 2018 году их в Сочи было шесть.

"В этом году впервые "голубой флаг" получили детский пляж "Чайка" и два санатория "Заполярье" и "Юг", у которых лечебные пляжи. Чтобы получить эту награду, необходимо не только благоустроить пляжную территорию, но и получить заключение о качестве морской воды и выполнить требования для маломобильных групп населения: установить пандус, раздевалку, душевую, обеспечить двух матросов для помощи во время купания инвалидов. Это было самое сложное требование для арендаторов", - сказал Доморат.

Как заявил журналистам глава города Сочи Анатолий Пахомов, данная награда свидетельствует о соответствии пляжей самым высоким стандартам.

"Сегодня получение этой награды от международной организации, которая находится в Париже - это подтверждение того, что наши пляжные территории соответствуют международным стандартам, требованиям безопасности, и самое главное, что вода в море - чистая. Для нас это сегодня еще и подвод для того, чтобы навсегда из памяти людей исключить легенды о том, что у нас море грязное. "Голубой флаг" будет говорить о том, что лучшие экологи мира сказали, что вода у нас - чистая", - подчеркнул Пахомов.

Награду "голубой флаг" получили пляжи "Приморский", "Ривьера", "Взморье", "Камелия", "Приморский-1", "Мориса Тореза", отелей "Бархатные сезоны" и "Рэдиссон Парадайз", горного курорта "Роза Хутор", а также пляжная территория в районе турбазы "Чайка" . Всем обладателям "голубой флаг" торжественно вручили в администрации, он будет находиться на пляжной территории до следующего года, после чего арендатор придется повторно выполнить требования и подтвердить соответствие высоким стандартам. Всего претендентам необходимо соблюсти около 30 требований.

О награде

"Голубой флаг" - это международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Номинация "голубой флаг" находится под управлением Фонда экологического образования (FEE), являющегося некоммерческой неправительственной организацией.