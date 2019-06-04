В Ставрополе открылась студенческая весна ШОС и БРИКС

СТАВРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Историю Ставропольского края и культуру народов Северного Кавказа представили в Ставрополе во время театрализованной церемонии открытия международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС". Героями церемонии стали участники фестиваля и тысячи волонтеров, передает корреспондент ТАСС.

"В последние годы Северный Кавказ все чаще становится площадкой для проведения различных, в том числе и международных мероприятий. И для нас большая честь, что третий фестиваль Студенческая весна пройдет именно в городе Ставрополе. Северный Кавказ является очень удачным местом для реализации мультикультурных мероприятий. В регионе проживает более 50 народов, и местные жители с детства воспитываются в многонациональной и многоконфессиональной среде", - сказал министр РФ по делам Северного Кавказа Серей Чеботарев.

Церемония открытия

Театрализованная церемония открытия на центральном стадионе Ставрополя началась с выхода сотен волонтеров, обратного отсчета, запущенного на экране и шествия представителей делегаций, участвующих в фестивале. Активнее всех зрители встречали делегацию из России, а также представителей Бразилии, которые во время шествия танцевали, приветствовали зрителей и фотографировали трибуны.

Под казачьи мотивы и русские народные песни на стадион во время представления перед трибунами проехал всадник. После появления на экране видов Эльбруса на сцену, которой стал практически весь стадион, вышли артисты, исполнившие кавказские танцы.

Отдельным "героем" церемонии стал южный слон (южный мамонт), который является одним из символов города - в Ставрополе находятся два из пяти существующих в мире скелета южных слонов. Волонтеры и юные певцы "вывели" на стадион масштабные надувные фигуры слонов и провели их перед трибунами.

В завершение фестиваля под русские народные песни артисты исполнили танец вместе с надувными фигурами матрешек. Завершилось представление исполнением гимна фестиваля и фейерверком. В общей сложности, по данным организаторов, в двухчасовом представлении приняли участие около четырех тысяч артистов и волонтеров.

Влюбить весь мир в Россию

Организаторы отмечают, что международный студенческий фестиваль даст участником возможность познакомиться с молодежью из других стран, обсудить волнующие их вопросы и проблемы. "У нас очень приветливые и гостеприимные люди, еще со времен Шелкового пути. У нас появилась возможность этим поделиться со всем миром, влюбить в Россию весь мир, уверен, что на этом международная повестка на Ставрополье только начинается", - сообщил журналистам губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев отметил, что проведение фестиваля важно для России и с точки зрения международных отношений. "Здесь собрались ребята из самых разных стран, то, что они видят, они увозят с собой. Мне кажется, что сейчас на Ставрополье они видят ту Россию, которой можно гордиться и увезут с собой лучшие впечатления, о которых будут рассказывать за рубежом", - пояснил журналистам Бугаев.

В АНО "Россия - страна возможностей" отмечают и возможность для самореализации на фестивали для молодежи. "Ребята, участвуя и показывая свои творческие способности, получают новые навыки, которые можно реализовать в самых интересных областях. Эти ребята получают навыки публичных выступлений, коммуникационные навыки, узнают новые направления, этот фестиваль помогает самореализоваться", - считает руководитель направления по работе с партнерами Антон Сериков.

Участники и организаторы

Участниками фестиваля стали порядка 2,5 тыс. молодых людей из 23 стран мира, по данным организаторов, в общей сложности их доставили к месту проведения на 150 самолетах. Самую крупную иностранную делегацию представил Китай - в Ставрополь приехали порядка 100 человек. Крупные делегации представили и российские регионы, команда Севастополя к самым многочисленным не относится, но участники считают для себя очень важным присутствие на международном фестивале.

"Мы от региона сформировали делегацию по всем направлениям, приехали 23 человека. Нам самим, как студентам, невероятно интересно участвовать в фестивале, но, кроме того, нам важно показать ребятам из других стран, что Севастополь - это Россия, мы открыты для всех. Может быть, кто-то примет решение поступить к нам в университет", - рассказал ТАСС студент, представитель делегации Севастополя, член центрального совета Ассоциации студентов и студенческих объединений России Денис Цыганок.

Обеспечивают работу фестиваля около 4 тыс. волонтеров, состав тоже интернациональный. Куратор иностранных делегаций фестиваля Тони Торбей приехал в Ставрополь из Сирии год назад, и тогда не знал русского языка. За год учебы в Ставропольском государственном аграрном университете уровень он стал достаточно хорошо говорить по-русски.

"Очень круто, я очень рад, что причастен к организации фестиваля. Конечно, очень много работы, мы не спали практически четыре дня, но это очень важно для нас, проведение такого мероприятия. Мы все вместе создаем важное событие в Ставрополе, это очень и очень здорово", - отметил Тони.

О фестивале

Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" проходит в Ставрополе с 4 по 9 июня. В рамках фестиваля будут организованы образовательные и деловые площадки, пройдут культурные и спортивные мероприятия. Также запланировано проведение серии международных молодежных диалогов - российско-австрийского, российско-грузинского, российско-вьетнамского.

Учредителями и организаторами фестиваля являются Россотрудничество, Росмолодежь, правительство Ставропольского края, Российский союз молодежи. Фестиваль проходит при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".