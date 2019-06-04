В WWF назвали профессии в сфере экологии, которые будут востребованы в России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Среди профессий, которые могут быть более других востребованы в сфере экологии в России в ближайшие 5-10 лет, эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) Оксана Липка назвала ветеринара-реабилитолога диких животных и менеджера по управлению климатическими рисками.

"Эксперты прогнозируют появление в ближайшее время таких профессий, как ветеринар-реабилитолог диких животных, консультант по этичному потреблению, инженер-конструктор по адаптации на основе экосистем, менеджер по управлению климатическими рисками", - сказала координатор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF России) в беседе с ТАСС в канун Всемирного дня окружающей среды - Дня эколога.

По данным WWF, отметила Липка, ежегодно в России случается 400-450 опасных гидрометеорологических явлений, в том числе сильные засухи, наводнения и ураганы. Страховать объекты и здоровье человека уже недостаточно, необходимо разрабатывать специальные планы и предпринимать меры по снижению рисков стихийных бедствий.

"Менеджер по управлению [климатическими] рисками оценивает ситуацию для территории, какие объекты на ней находятся, степень их уязвимости, рассчитывает стоимость разных мер и предлагает их к реализации. В ООН специальный офис по снижению риска стихийных бедствий был открыт в 1999 году. На наш взгляд, эта профессия уже востребована, и станет распространенной в ближайшие 5-10 лет", - сказала Липка.

По информации WWF, востребованными будут специалисты по реабилитации диких животных, пострадавших из-за нефтеразливов; консультанта, который поможет разобраться, какие товары и услуги покупать этично, а от каких лучше отказаться; инженера-конструктора, который занимается внедрением инноваций, необходимых для решения природоохранных задач.