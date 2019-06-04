Минюст предложил ввести новый вид алиментов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем. Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект закона предполагает, что тот родитель, который после развода живет отдельно от ребенка, будет привлекаться к обеспечению несовершеннолетнего ребенка собственным жильем. В этом случае жилищные права ребенка будут защищены.

Данным законом предлагается дополнить статью 86 Семейного кодекса РФ, согласно которой, оба родителя должны нести дополнительные финансовые расходы в случае наличия у ребенка исключительных обстоятельств. В перечень таких обстоятельств входят: тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних или нетрудоспособность совершеннолетних, необходимость постороннего ухода. Отмечается, что перечень подобных обстоятельств не является исчерпывающим.

Также законопроектом предлагает ввести норму, по которой размер неустойки по алиментам может быть снижен судом. При этом будет учитываться материальное и семейное положение должника по алиментам. Подобная норма позволит суду оценивать сложившиеся обстоятельства и принимать решение по размеру ежемесячных выплат, учитывающее интерес ребенка и родителя, выплачивающего алименты.