Зампостпреда при ООН: опыт России будет полезен в борьбе с пиратством в Гвинейском заливе

ООН, 5 июня. /ТАСС/. Опыт России в борьбе с пиратством у берегов Сомали может пригодиться ООН при решении схожих проблем в Гвинейском заливе. Об этом заявил во вторник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Центральной Африке. Текст выступления опубликовало постпредство России при ООН.

Российский дипломат назвал пиратство в Гвинейском заливе одним из "факторов нестабильности" в Центральной Африке. "К сожалению, продолжаются разбойные нападения на иностранные морские суда, в том числе с захватом в заложники российских моряков", - напомнил Полянский.

"Наша страна имеет позитивный опыт участия в международных усилиях по борьбе с пиратством в северо-западной части Индийского океана (в рамках контактной группы по такой борьбе у берегов Сомали). Надеемся, что он может быть использован для решения схожих проблем в Гвинейском заливе, в том числе в контексте возможного расширения географического мандата контактной группы на Гвинейский залив", - отметил первый заместитель постпреда России при ООН.

Он напомнил, что "вызовы и угрозы, с которыми в настоящее время сталкивается регион Центральной Африки, тесно взаимосвязаны, а сами государства взаимозависимы".

"Дестабилизация ситуации в одной стране способна всколыхнуть весь субрегион, обрушив безопасность у соседей. Поэтому крайне важно не перейти грань между превенцией и вмешательством во внутренние дела", - отметил российский дипломат.

В Гвинейском заливе похищения моряков происходят довольно часто. Как правило, мотивом нападающих является получение выкупа. С начала текущего года у берегов Нигерии было зафиксировано 14 случаев пиратских атак.

МИД РФ в конце января сообщил, что шесть российских моряков, захваченных в начале того же месяца пиратами в районе территориальных вод Бенина при нападении на контейнеровоз MSC Mandy, освобождены в Нигерии и уже прибыли на родину.