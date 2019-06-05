ВЦИОМ: 85% россиян рассматривают возможность отказа от пластиковых пакетов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Возможность отказа от пластиковых пакетов рассматривают 85% россиян, при этом 68% используют их для упаковки купленных продуктов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Для упаковки купленных продуктов 68% россиян используют пластиковые пакеты. 85% наших сограждан допускают возможность отказаться от использования пластиковых пакетов. 70% россиян считают, что отказ от пластиковых пакетов улучшит экологическую ситуацию", - говорится в материалах.

Отмечается, что 25% респондентов используют пластиковые пакеты повторно, еще 41% иногда используют пластиковые пакеты повторно, иногда - берут новые, а 32% почти всегда берут новые пластиковые пакеты.

Среди тех, кто использует пластиковые пакеты повторно, 29% делают это ради экономии, еще 27% таким образом стараются заботиться об окружающей среде.

По данным ВЦИОМ, каждый пятый (18%) кладет покупки в свою обычную сумку или рюкзак, причем среди 18-24-летних эта доля значительно выше - 46%. У каждого десятого (9%) опрошенного для походов в магазин есть специальная тканевая сумка (13% среди женщин и 15% среди 60 лет+).

"Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июня с участием россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.