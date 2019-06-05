Российские врачи помогут нуждающимся в протезировании конечностей сирийским детям

ДАМАСК, 5 июня. /ТАСС/. Врачи из России провели прием и осмотр сирийских детей, которым требуется протезирование конечностей. Специалисты составили план протезирования, в дальнейшем пациентов направят в лечебные учреждения России. Об этом сообщил журналистам директор института протезирования и ортезирования Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта Константин Щербина.

"По приглашению властей Сирии я прибыл в составе мультидисциплинарной группы специалистов, в которую входят специалисты по протезированию верхних и нижних конечностей, травматологи-ортопеды, реабилитологи, для того, чтобы осмотреть детей, которые потеряли конечности в результате минно-взрывных ранений и других тяжелых жизненных ситуаций. Каких-то ограничений по количеству пациентов, которых мы можем осмотреть, у нас нет. Все дети, которые есть в госпитале, мы обязательно всех посмотрим <...> План протезирования составим", - сказал он.

По словам Щербины, на первом этапе специалистам предстоит понять какая конструкция протеза нужна в каждой конкретной ситуации. Кроме того, важно определить, нужна ли реконструкция культи с учетом того, что некоторые пациенты потеряли конечности после минно-взрывных ранений. В случае обнаружения подобных проблем необходима будет помощь хирурга. Именно поэтому в группу входят врачи разных профилей: кроме протезистов здесь есть специалисты по реабилитации, травматологии, ортопедии.

"В РФ есть несколько таких учреждений, которые занимаются оказанием протезно-ортопедической помощи, также есть несколько учреждений, которые обладают клинической базой для реконструктивно-восстановительных операций на культе, но конкретно сейчас сказать, сколько пациентов в какую клинику попадут, я не знаю", - добавил он.

Ошибки врачей и роковая случайность

Хасану Али из города Джабла 12 лет, у него нет левой ноги. Год назад, играя со сверстниками в футбол, он повредил ногу, врачи прописали лекарства и наложили гипс. Первые 15 дней было очень больно, говорит мальчик. Чуть позже гипс все же сняли, было заметно, что колено сильно опухло, но врач сказал, что все нормально, обойдется.

"Поехали к другому врачу, он попросил сделать компьютерную томографию, после чего сказали сдать анализ по гистологии, потому что скорее всего это недоброкачественная опухоль. Мы сдали анализ, выяснилось, что да, злокачественная опухоль, саркома. Мне тогда было 11 лет. Это было год назад", - рассказывает Хасан.

Отец мальчика Аммар Али вспоминает, что семья оказалась перед выбором - ампутировать ногу или подвергать ребенка смертельному риску. Маленький Хасан уже год не ходит в школу, отец надеется, что благодаря протезированию его сын сможет продолжить учебу. Аммар признается, что ребенок после операции стал очень закрытым и нервным, стал реже выходить на улицу, чтобы ровесники не видели его таким.

"У нас получилось так, что когда мы его возили на химиотерапию по утрам, он видел своих одноклассников, которые шли в школу. Мы стали акцентировать внимание на тех вещах, которые он любит, чтобы отвлечь его, чтобы он мог преодолеть [проблему]. Каждые три месяца мы теперь проходим осмотр. Химиотерапия уже прошла, есть надежда, что больше мы к ней возвращаться не будем. Остается только протезирование", - говорит Аммар Али.

Восьмилетний Али Асад потерял ногу из-за сильного удара током два года назад. У ребенка с балкона на пятом этаже многоквартирного дома упала игрушка и зацепилась на уровне третьего этажа. Когда он пытался ее достать, то задел линию электропередачи. Серьезный ожог в итоге получила левая нога, правую пришлось ампутировать через 20 дней. "Я помню этот день, помню, когда упала игрушка, я спустился, чтобы поднять ее, она лежала на металлической крыше, я взял ее, поднял голову и задел провод, меня ударило током", - сказал Али Асад.

"Мы надеемся, что российские врачи смогут оказать помощь: ребенку нужно дальнейшее лечение, потому что ему требуется пластическая операция на шее, на ноге. Из-за перенесенного у него постоянно появляются какие-то болезни. Вот проблема с глазами началась, спит он очень беспокойно, постоянно дергается, будто его ударяет током. Вот мы и приехали, надеемся, что нам помогут", - говорит отец мальчишки Сыба Асад.

Последствия вооруженного конфликта

Студентка психологического факультета университета Аль-Баас в городе Хомс Рахаф Аднан Алид потеряла обе ноги три года назад. Когда она возвращалась домой с учебы, рядом с ней взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

"Первую ногу оторвало сразу же в момент взрыва, а на второй ноге травма была незначительной, но из-за врачебной ошибки ее пришлось ампутировать через 20 дней. Конечно, я сильна духом. Тогда я только поступила, учебу я бросать не стала, теперь учусь на третьем курсе в университете Аль-Баас", - рассказала она, отметив, что после окончания вуза планирует работать по профессии.

Ее мать Амаль Махмуд Аль-Салех с ужасом вспоминает тот день. После произошедшего здоровье мужа, страдающего сахарным диабетом, стало ухудшаться. Сегодня он вместе с детьми остался дома, потому что был не в состоянии ехать в Дамаск. Всего в семье семеро детей - пятеро мальчиков и две девочки.

Мать надеется, что дочери после хирургического лечения установят протезы, чтобы она могла ходить. "До этого мне устанавливали протезы, но они были очень тяжелыми, ходила затем на костылях, опиралась часто на стену. Эти тяжелые протезы стали плохо влиять на спину", - говорит ее дочь.

Аввад Хамуд Аль-Джасим также пришел на осмотр к российским врачам. Несколько месяцев назад он и еще несколько его родственников подорвались на мине, ему оторвало ногу. Четыре брата погибли на месте. "Я собирал трюфель и подорвался на мине. Это было пять месяцев назад, я приехал сюда с мамой", - поделился он.

О конфликте в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.