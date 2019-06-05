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Врио главы Забайкалья лишил чиновников закрепленных за ними служебных машин

Им нужно будет заранее подавать заявки для получения автомобилей из общего гаража

ЧИТА, 5 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов в целях экономии лишил региональных чиновников постоянно закрепленных за ними служебных автомобилей. Об этом в среду ТАСС сообщила руководитель пресс-службы главы региона Елена Назарова.

"У краевых министров и руководителей департаментов теперь не будет постоянно закрепленных за каждым из них служебных автомобилей. Теперь им нужно будет заранее подавать заявки для получения автомобилей из общего гаража", - сказала Назарова.

В 2017 году затраты краевого бюджета на служебный транспорт превысили 14 млн рублей. Как уточнили ТАСС в администрации глав региона, новая мера позволит снизить эти траты на 30-40%.

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