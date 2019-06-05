Суд в Приморье отложил на 7 июня разбирательство по делу компании-отловщика косаток

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока перенес на пятницу, 7 июня, рассмотрение дела о нарушении правил рыболовства компанией "Белый кит", осуществлявшей отлов трех косаток, которые содержатся сейчас в бухте Средней, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Объявляется перерыв для 7 июня до 10:00 утра (03:00 мск)", - сказал судья.

В ходе заседания в среду ответчики заявили несколько ходатайств, в том числе о приглашении свидетелей, а также о переносе заседания для предоставления документов, находящихся в Сахалинской области.

Согласно протоколу об административном правонарушении, Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю считает компанию нарушившей правила и требования рыболовства. В частности, животные были выловлены не тем судном, которое было заявлено в разрешении на отлов косаток, так как маломерное судно "Кит-5", по заключению специалистов, не имело технической возможности самостоятельно выловить и перевезти косатку. Также компания не предоставила документы учета вылова водных биоресурсов и не уведомила пограничное управление о месте выгрузки животных.

В своих пояснениях ответчик сослался на то, что имели место многочисленные нарушения порядка возбуждения дела. Выводы о невозможности перемещения и вылова касаток одним маломерным судном основаны только на словах специалистов, компетентность которых ставится под сомнение. При этом ООО "Белый кит" не могло получить в Росрыболовстве разрешение на вылов более чем на одно судно, так как квота не может быть разделена на два или более судна.

Дело о косатках и белухах

В конце мая от Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в суд поступили документы по трем делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство") в отношении юридических лиц ООО "Белый кит", ООО "Афалина" и ООО "Океанариум-ДВ". Рассмотрение дела ООО "Белый кит" началось во вторник. Рассмотрение дел по другим компаниям, отлавливавшим животных, назначено на 10 и 11 июня.

С лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. В полицию было подано заявление о пропаже животных, однако в возбуждении дела было отказано. При этом, по данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

31 мая городской суд Южно-Сахалинска частично удовлетворил иск сахалинских общественных организаций в отношении Росрыболовства, признав добычу выловленных млекопитающих незаконной. Однако решение о выпуске животных принято не было, так как суд не поддержал предъявленные зоозащитниками в адрес Росприроднадзора обвинения в бездействии. Решение суда намерены обжаловать как зоозащитники так и Росрыболовство.