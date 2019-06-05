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Автор искусственной пальмы в центре Варшавы в знак протеста заменила железные ветки живыми

Таким образом художница Иоанна Райковская решила привлечь внимание к проблемам экологии

ВАРШАВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Огромная искусственная пальма, установленная на площади имени генерала Шарля де Голля, в исторической части польской столицы, лишилась своих железных веток. 1 июня их заменили на настоящие пальмовые ветви, которые быстро засохли.

Таким образом автор инсталляции, художница Иоанна Райковская выразила свой протест в связи с бездействием человечества в области защиты природы.

"Мы умертвили пальму по случаю Всемирного дня окружающей среды (5 июня)", - пояснила Райковская в интервью Gazeta Wyborcza. По ее мнению, человечество "движется к краю пропасти, уничтожая экосистему, от которой зависит его будущее".

Ранее художница неоднократно убирала по несколько веток из своей инсталяции, когда, по ее мнению, в стране происходила та или иная социальная несправедливость.

"Больше всего меня беспокоит то, что мы совсем этого не боимся. Придет не саранча, а цикл катаклизмов. Самое страшное - темп вымирания видов, дерево жизни лысеет как наша пальма", - указала она. Художница отметила, что не испытывает иллюзий по поводу того, что ее акция сможет что-то изменить. "Должно произойти нечто крупное: циклон, торнадо, огромное наводнение, чтобы люди осознали все масштабы угрозы", - заявила она.

Райковская сообщила, что через две-три недели пальма вернется к своему изначальному виду. В ближайшие дни ее ветви и листья будут очищены и отреставрированы. 

В Музее современного искусства Польши эту пальму называют самым известным польским арт-объектом в современной истории страны. Эта инсталляция создана Райковской в 2002 году. Ее официальное название - "Привет с Иерусалимских аллей". Цель проекта - напоминать о еврейской общине, проживавшей в Варшаве до Холокоста.

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