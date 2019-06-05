Школьники в Приамурье впервые сдают ЕГЭ по китайскому языку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июня. /ТАСС/. Школьники в Амурской области впервые сдают ЕГЭ по китайскому языку, в среду проходит письменная часть экзамена. Желающих продемонстрировать свои знания по этому предмету - 16 человек, сообщили ТАСС в региональном министерстве образования и науки.

"В 2019 году у обучающихся 11-х классов появилась возможность сдачи ЕГЭ по китайскому языку. В Амурской области китайский язык в основной период сдачи ЕГЭ будут сдавать 16 выпускников. Письменный ЕГЭ по китайскому языку сдается 5 июня, устная часть запланирована на 7 июня", - сказали в министерстве.

Письменная часть работы содержит 42 задания и состоит из четырех разделов: "Аудирование", "Чтение", "Грамматика, лексика и иероглифика" и "Письмо". Устная часть включает три задания. В одном из них предлагается ознакомиться с ситуацией и задать пять вопросов на основе ключевых слов, в другом - выбрать одну из трех фотографий и описать ее на основе плана, в третьем - сравнить две фотографии также на основе предложенного плана.

Как сообщила ТАСС министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, с 2015 года Амурская область входит в число субъектов, которые участвуют во всероссийских апробациях по организации экзамена по китайскому языку. "В 2018 году во всероссийской апробации проведения ЕГЭ по китайскому языку приняли участие обучающиеся 11-х классов общеобразовательных организаций городов Благовещенск и Тында. Китайский язык в школах области изучается на протяжении 25 лет. В 2018-2019 учебных годах его изучали 1696 обучающихся в общеобразовательных организациях Благовещенска, Свободного, Тынды, Благовещенского и Октябрьского районов", - сказала министр.

Результаты ЕГЭ по китайскому языку в Амурской области станут известны 24 июня.