Россотрудничество намерено обеспечить библиотеки Сирии русской литературой

ЯЛТА, 5 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) намерено пополнить фонды библиотек в Сирии русской литературой. Об этом в среду ТАСС сообщила руководитель агентства Элеонора Митрофанова, которая участвует в работе V Международного гуманитарного Ливадийского форума в Ялте.

"Будем пополнять библиотеки Сирии просто русской литературой. Они были разрушены, такой у нас отдельный проект", - сказала Митрофанова.

Она отметила, что Россотрудничество оказывает поддержку сирийским школам, в которых русский язык стал первым иностранным языком. "Они [курсы русского языка] открываются, практически это все школы <…> И в сирийских университетах [открываются] кафедры русского языка, сирийцы в своих университетах сами [открывают]. Это не то что мы там филиалы открываем какие-то - мы оказываем методическую помощь, обучаем преподавателей и учебники поставляем", - уточнила Митрофанова.

Россия намерена восстановить работу Русского дома в Сирии, срок открытия зависит от вопросов безопасности, сообщила Митрофанова.

"[Идет] полноценная работа, осталось только флаг поднять, представителя нового направить <…> Требуется еще некоторое время, чтобы определиться [по срокам открытия], это связано с вопросами безопасности", - сказала Митрофанова.

Она отметила, что официально Русский дом был закрыт, но тем не менее там продолжали работать местные сотрудники. "Там местные сотрудники как работали, так и работают <…> Уже восстановилась работа клубов, мы набираем студентов сирийских на учебу сюда, стали функционировать курсы русского языка", - добавила собеседница агентства.

V Международный гуманитарный Ливадийский форум проходит в Крыму 4-5 июня под эгидой председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Форум проводится в рамках международного фестиваля русской, славянской культуры "Великое русское слово", который проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. Мероприятие направлено на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.