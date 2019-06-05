Около 900 студентов из Китая смогут поступить на бюджет в российские вузы в 2020 году

ЯЛТА, 5 июня. /ТАСС/. Около 900 студентов из Китая смогут поступить в вузы РФ на бюджетные места в 2020 году. Об этом сообщила ТАСС в среду Элеонора Митрофанова, руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), которая участвует в работе V Международного гуманитарного Ливадийского форума в Ялте.

"Это порядка 900 студентов <…> Это чисто набор на бюджет, а еще много студентов набираются на коммерческие отделения. Дешевле в России, чем на Западе обучаться", - сказала Митрофанова.

Ранее заместитель руководителя агентства Александр Радьков отмечал, что Россотрудничество ежегодно в рамках квоты правительства РФ отбирает 15 тыс. студентов для обучения на бесплатной основе в России. При этом, по его словам, большое количество квот приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где ощущается востребованность российского образования.

Пятый Международный гуманитарный Ливадийский форум проходит в Крыму 4-5 июня под эгидой председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Форум проводится в рамках международного фестиваля русской, славянской культуры "Великое русское слово", который проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. Мероприятие направлено на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.