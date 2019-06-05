Врачи оценивают состояние Бари Алибасова как тяжелое

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Продюсер Бари Алибасов находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом ТАСС в среду сообщили в справочной службе больницы.

"Состояние тяжелое, температура 36,9", - сказал собеседник агентства.

Ранее помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов накануне случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Ему 71 год. Алибасов создал группы "Интеграл" и "На-на".