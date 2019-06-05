Трамп рассказал о не очень хорошем воздухе и воде в Китае, Индии и России

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что климатические изменения являются вопросом совместной мировой ответственности. При этом он заявил, что в таких странах, как Китай, Индия и Россия не очень хороший воздух и качество воды. Об этом глава американской администрации, который находится с государственным визитом в Великобритании, рассказал в интервью телеканалу ITV. Оно было показано в среду.

"У США, согласно разной статистике, одно из самых лучших состояний окружающей среды, и оно становится лучше. И я хочу, чтобы у нас была чистейшая вода. Китай, Индия, Россия, многие другие страны - у них не очень хороший воздух и не очень хорошая вода с точки зрения загрязнения и, если вы поедете в некоторые города, вы даже не сможете дышать", - утверждал он.

"Есть огромная разница между Китаем, США и другими странами", - заметил Трамп, обратив внимание, что проблемы с загрязнением в одном уголке мира в конечном счете чувствуются в других частях мира . "Если говорить о расстояниях в масштабах планеты, то они очень небольшие между Китаем и США", - добавил Трамп.

Президент США сообщил, что имел отличный разговор с принцем Уэльским Чарльзом, который активно вовлечен в вопросы борьбы против климатических изменений. "У нас был отличный разговор. Меня тронул его энтузиазм. Он верит в это и он делает это для будущих поколений, а не для себя", - отметил Трамп.

Встреча президента США с наследником британского престола состоялась во время госвизита Трампа, хотя ранее считалась маловероятной, учитывая приверженность старшего сына британской королевы Елизаветы II делу защиты окружающей среды. Принц является главой британских отделений Общества Красного Креста (с 2003) и Всемирного фонда дикой природы (с 2011). Трамп же в июне 2017 года заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, так как его выполнение грозит Соединенным Штатам потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.