Волгоградская облдума назначила выборы губернатора и депутатов на 8 сентября

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской областной думы назначили выборы губернатора региона и депутатов регионального парламента на единый день голосования 8 сентября.

"Решение принято. Назначить выборы губернатора на 8 сентября", - объявил председатель облдумы Николай Семисотов.

Как уточнила ТАСС пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова, как и на выборах губернатора 2014 года, в 2019 году, согласно областному закону о выборах губернатора Волгоградской области, глава региона может избираться только от политической партии, самовыдвиженцев быть не может.

В настоящее время губернатором Волгоградской области является Андрей Бочаров, ожидается, что в среду на совещании по стратегическим задачам развития региона он заявит о своем желании баллотироваться на второй срок. 7 мая в Севастополе секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что партия поддержит Бочарова в случае выдвижения его кандидатуры на новый срок. 8 мая о своей поддержке действующему главе региона высказались волгоградские ветераны Великой Отечественной войны и военной службы.

Бочаров был назначен врио губернатора 2 апреля 2014 года вместо ушедшего с поста по собственному желанию Сергея Боженова. В том же году Бочаров победил на выборах главы региона, набрав 88,63% голосов избирателей.

Выборы депутатов Волгоградской областной думы шестого созыва также пройдут 8 сентября 2019 года, соответствующее постановление приняли в среду депутаты регионального парламента. Нынешний созыв Волгоградской облдумы, в который входит 38 депутатов, был избран 14 сентября 2014 года со сроком полномочий на 5 лет. Парламент избирается по смешанной системе - 19 депутатов избрано по единому избирательному округу (партийным спискам) и 19 депутатов - по одномандатным избирательным округам. По итогам последних выборов в областную думу прошли четыре политические партии: "Единая Россия" (32 депутата), КПРФ (три), "Справедливая Россия" (два), ЛДПР (один).